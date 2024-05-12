Несколько взрывов прогремели в Миргороде Полтавской области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 21:14 Несколько взрывов прогремели в Миргороде Полтавской области РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела городе Миргород Полтавской области после объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Авторы сообщения уточнили, что сирены в регионе сработали после сообщения военных о полете ракеты. На территории Миргорода находится аэродром ВСУ.

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О воздушной угрозе жителей Полтавской области предупредил глава военно-гражданской администрации Филип Пронин.

В середине апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированном ударе по военному аэродрому на юго-востоке Миргорода.

Он пояснил, что украинские войска используют его для отправки истребителей для атак на Крым и Запорожскую область. По словам Лебедева, всего по воздушной гавани нанесли два удара.