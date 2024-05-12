Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 18:46 Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине Страна.ua: масштабную воздушную тревогу объявили на Украине вечером 12 мая

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Вечером 12 мая на Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в том числе в Киевской области, сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сообщается об угрозе удара баллистикой в направлении Запорожья и Днепра», — заявили авторы публикации.

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По данным издания, тревогу объявили в том числе в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Взрывы уже прозвучали в Криворожском районе, уточнили журналисты.

Днем 12 мая ВСУ совершили массированный обстрел Белгорода, от удара произошло частичное обрушение подъезда жилого дома на улице Щорса. По последним данным, число погибших достигло пяти человек. Разбор завалов продолжается.