Число раненных при обрушении дома в Белгороде выросло до 31 | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 22:41 Число раненных при обрушении дома в Белгороде выросло до 31 Минздрав сообщил о 31 пострадавшем при обрушении подъезда в Белгороде РИА «Новости»

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Общее число пострадавших при обрушении подъезда белгородской многоэтажки выросло до 31 человека. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу, пять взрослых в городскую больницу N2 Белгорода, семь взрослых — в областную клиническую больницу. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», — перечислил министр.

Он добавил, что в результате последнего обстрела ранения получили еще пять человек, но госпитализация потребовалась только троим. Еще трое горожан погибли.

Иконников подчеркнул, что в город прибыли медицинские бригады из федеральных центров. После осмотра всех пострадавших они примут решение о необходимости их перевода в федеральные клиники.

Работавшие на месте разрушенного подъезда многоэтажки белгородские спасатели достали из-под завалов полуторагодовалого младенца и 16-летнего подростка. Оба ребенка получили очень серьезные травмы и врачи оценили их состояние как очень тяжелое.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что оба ребенка находятся в реанимации детской областной больницы. Но самого младшего пострадавшего передадут на лечение в больницу Москвы.