Спасатели вытащили из-под завалов дома в Белгороде 15-го погибшего | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 03:22 Спасатели вытащили из-под завалов дома в Белгороде 15-го погибшего МЧС: тело 15-го погибшего нашли под завалами обрушившегося в Белгороде дома РИА «Новости»

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Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного подъезда многоэтажки в Белгороде тело 15-го погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что полный список погибших опубликуют после завершения спасательных работ. По данным регионального Минздрава, общее число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажного дома достигло 31 человека.

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В городе сейчас работают медики из федеральных центров. После осмотра всех пострадавших, примут решение о возможном переводе в областные клиники.

Белгородские спасатели достали из-под завалов полуторагодовалого младенца и 16-летнего подростка. Они получили очень серьезные травмы. Сейчас оба ребенка находятся в реанимации детской областной больницы.

По предварительным данным, удар по жилым кварталам Белгорода ВСУ нанесли из Харьковской области.