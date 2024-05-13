Жители Харькова начали покидать город | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 21:26 Жители Харькова начали покидать город «Страна.ua»: жители Харькова начали уезжать из города Freepik

Читать 360 в

Семьи с детьми начали уезжать из Харькова. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным журналистов, харьковчане также начали снимать объявления о продаже своих автомобилей. При этом обстановка в регионе стабильная.

Реклама

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что в Харьковской области нет укреплений и минных полей. Он отметил, что ситуация усугубляется из-за бездействия оборонного ведомства Украины. Также он назвал сложившуюся ситуацию под Харьковом следствием «абсолютной деградации государственных институтов» в стране.

Кроме того, стало известно, что ВСУ перебросили военных в Харьковскую область. Так украинские войска попытались стабилизировать обстановку на северо-восточном направлении.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.