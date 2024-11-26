В группировке войск «Юг» назначили врио командующего

Генерал-лейтенанта Александра Санчика назначили временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг» вместо генерал-полковника Геннадия Анашкина. Об этом сообщил источник
РБК.
Ранее 58-летний военачальник занимал должность врио командующего Восточным военным округом. Награжден орденами Жукова и «За военные заслуги». Источник в Минобороны сообщил изданию, что речь идет о плановой ротации.
Первым о снятии Анашкина с должности
сообщил военкор Юрий Котенок, назвавший причиной отстранения ситуацию на Северском направлении.
Летом командующего дальней авиацией, Героя России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша
повысили до заместителя главкома ВКС — командующего военно-воздушными силами.
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