В группировке войск «Юг» назначили врио командующего

Генерал-лейтенанта Александра Санчика назначили временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг» вместо генерал-полковника Геннадия Анашкина. Об этом сообщил источник РБК .

Ранее 58-летний военачальник занимал должность врио командующего Восточным военным округом. Награжден орденами Жукова и «За военные заслуги». Источник в Минобороны сообщил изданию, что речь идет о плановой ротации.

Первым о снятии Анашкина с должности сообщил военкор Юрий Котенок, назвавший причиной отстранения ситуацию на Северском направлении.

Летом командующего дальней авиацией, Героя России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша повысили до заместителя главкома ВКС — командующего военно-воздушными силами.