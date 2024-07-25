Экс-командующего дальней авиацией назначили замглавкома ВКС России

Новым замглавкома ВКС России стал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

В Минобороны произошли кадровые перестановки. Генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша назначили командующим Военно-воздушными силами — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, сообщили «Известия».

Он служил командующим дальней авиацией. Этот пост после назначения Кобылаша замглавкома ВКС России занял генерал-майор Сергей Кувалдин.

Кобылаш родился в Одессе в 1965 году. Он окончил три военных вуза — Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба. На счету нового замглавкома более двух тысяч часов налета. В 2008 году его удостоили звания Героя России за участие в кампании на Северном Кавказе.

В мае назначили нового министра обороны. Им стал вице-премьер Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин объяснил такой выбор кандидатуры возросшими расходами отрасли.

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