Экс-командующего дальней авиацией назначили замглавкома ВКС России

Он служил командующим дальней авиацией. Этот пост после назначения Кобылаша замглавкома ВКС России занял генерал-майор Сергей Кувалдин.

Кобылаш родился в Одессе в 1965 году. Он окончил три военных вуза — Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба. На счету нового замглавкома более двух тысяч часов налета. В 2008 году его удостоили звания Героя России за участие в кампании на Северном Кавказе.

В мае назначили нового министра обороны. Им стал вице-премьер Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин объяснил такой выбор кандидатуры возросшими расходами отрасли.