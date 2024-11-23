Генерала Анашкина сняли с должности командующего группировкой «Юг»

Командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Причиной отстранения высокопоставленного военного, предположительно, стала ситуация на Северском направлении. Котенок предположил, что Анашкин не доводил до высшего командования важные данные.

В Минобороны официально эту информацию не подтверждали.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ продолжают отступать по всей линии фронта. Поставки западного вооружения не помогут украинской армии, которая терпит фиаско, объяснил он. По словам Кимаковского, президент Украины Владимир Зеленский понял, что без физического вмешательства НАТО и стран Запада ВСУ ждет поражение в конфликте.

В этот же день Минобороны сообщило о ликвидации понтонной переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. Ведомство опубликовало кадры поражения цели.