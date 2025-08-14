События разворачиваются таким образом, что ближайшие недели могут стать решающими для украинского конфликта. Президент Финляндии Александр Стубб заявил об этом в соцсети X.
Он принял участие в видеоконференции с лидерами Евросоюза, президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. После обсуждений Стубб заверил, что Финляндия поддержит Украину.
«Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира. <…> Ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими», — сказал президент.
Онлайн-консультацию перед саммитом на Аляске организовал канцлер Германии Фридрих Мерц, Зеленский лично приехал в Берлин для участия в ней. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обратил внимание на странное поведение украинского президента во время визита.
