«Дело было вечером, делать было нечего». Захарова высмеяла встречу Зеленского и членов ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как выглядела онлайн-встреча западных лидеров в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Ее участники напомнили героев бессмертного стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?», пошутила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал», — опубликовала она часть стихотворения и скрин с видеоконференции.

На снимке видно, что западные лидеры были не особо заинтересованы в происходящем. Кто-то устало держался за голову, другой участник пил чай, остальные, вероятно, больше были увлечены собственными делами, а не обсуждением в чате.

Европейские лидеры и Зеленский провели виртуальную встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, надеясь, что она станет хотя бы частичным противовесом предстоящим переговорам с участием российского президента Владимира Путина на Аляске.

В Евросоюзе обеспокоены непредсказуемостью итогов встречи лидеров России и США в Анкоридже. Лидеры ЕС опасаются, что Трамп и Путин могут принять решения, невыгодные им, а также надавить на Украину.

Ранее итальянские дипломаты заявили, что они должны участвовать во встрече с Путиным на Аляске. Этот вопрос власти страны поднимут в ходе переговоров с Трампом.