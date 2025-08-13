США перед саммитом на Аляске послали Украине сигнал

Власти Соединенных Штатов перед саммитом на Аляске призвали руководство Украины дать реалистичную оценку боеспособности республики. Об этом сообщило Politico.

«США просят украинские власти реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями», — отметили в публикации.

Кроме того, Киеву поступила рекомендация быть более прагматичными и трезво учитывать свои ресурсы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что власти Украины готовы к диалогу и обсуждению судьбы утраченных территорий. До этого президент республики Владимир Зеленский подчеркивал, что пойти на территориальные уступки ему запрещает Конституция.

Ранее стало известно, что обсуждение обмена территорий с Украиной не стоит в повестке встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время саммита на Аляске.