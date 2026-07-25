В Екатеринбурге из-за падения обломков БПЛА загорелась стоянка

В Екатеринбурге из-за падения обломков украинского беспилотника началось возгорание на стоянке. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер .

Происшествие случилось в Чкаловском районе города, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. По словам главы региона, на объектах экономики и инфраструктуры повреждения не зафиксировали. Людей эвакуировали, пострадавших нет.

В минувший четверг в Туле обломки сбитого беспилотника упали на балкон в многоквартирном доме.

Днем ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА упали на пшеничное поле. В результате на пространстве вспыхнул пожар. Спасателям удалось оперативно его потушить.

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 300 украинских беспилотников над российскими регионами.