Из-за атаки БПЛА на Ростовскую область загорелось пшеничное поле

В результате отражения атаки БПЛА системы противовоздушной обороны ликвидировали в Ростовской области более 20 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Налеты беспилотников отбили в Таганроге и Гукове, а также в восьми районах: Зерноградском, Мясниковском, Тарасовском, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском, Каменском и Неклиновском.

По словам губернатора, не обошлось без последствий на земле.

«В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле», — отметил он.

Из-за ЧП никто не пострадал, спасатели полностью потушили пожар.

Ночью атаке БПЛА также подверглась Ленинградская область. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что военные уничтожили девять аппаратов. Он добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле.