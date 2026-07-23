В Туле обломки сбитого беспилотника упали на балкон

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Тульской областью пять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в «Максе» .

После отражения атаки на балконе одного из многоквартирных домов в Туле обнаружили части сбитого беспилотника. По информации губернатора, никто не пострадал.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил Миляев.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны всю ночь отражали атаку на гражданские объекты в регионе. В результате налета есть пострадавшие и серьезные последствия, добавил чиновник.