Силы ПВО уничтожили 328 беспилотников над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили 328 украинских беспилотников над российскими регионами за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны .

БПЛА сбили в период с 20:00 24 июля до 8:00 25 июля. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областей.

Также беспилотники ВСУ уничтожили над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Ранее, днем 24 июля, силы ПВО сбили еще 210 украинских БПЛА над Россией. Помимо тех регионов, которые попали под удар минувшей ночью, ВСУ атаковали Калужскую, Смоленскую области, Ставропольский край и акваторию Черного моря.