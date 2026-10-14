360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Балакове в Саратовской области после атаки БПЛА отменили занятия в школах

    Фото: РИА «Новости»

    Занятия в школах и детских садах города Балакова в Саратовской области отменили. Об этом заявил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.

    «Принято решение отменить сегодня занятия в школах. Также не будут работать детские сады», — подчеркнул он.

    Барулин отметил, что все инфраструктурные объекты в Балакове работают в штатном режиме. Главе района поручили организовать работу штаба и быть на постоянной связи с жителями поврежденных домов. Также открыли горячую линию. В случае необходимости организуют пункты временного размещения.

    Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки беспилотников несколько жилых домов в городе Балаково получили повреждения. Также погиб один местный житель. На места ЧП отправили сотрудников оперативных служб.

    Читайте также

    На подлете к Москве уничтожили 180 БПЛА

    В Ростовской области за ночь ликвидировали 160 украинских БПЛА

    ВС России ударили по объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях

    На подлете к Москве уничтожили 180 БПЛА

    В Ростовской области за ночь ликвидировали 160 украинских БПЛА

    ВС России ударили по объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях