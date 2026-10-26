В атакованном ВСУ поезде под Воронежем ехали футболисты «Локомотива»

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали в Воронежской области поезд, в котором ехали футболисты «Локомотива». Никто из спортсменов не пострадал, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России», — уточнили в ФК.

В «Локомотиве» добавили, что все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. Также ФК поблагодарил Российскую Премьер-лигу и руководство «Факела» за поддержку.

В ночь на 26 октября средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 290 украинских беспилотников. Налеты отразили в Московском регионе, в Тульской, Псковской, Орловской, Новгородской, Смоленской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской и других областях.

Под Воронежем БПЛА атаковал вагон пассажирского поезда Анапа — Москва. В результате ЧП пострадали пять человек.