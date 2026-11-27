В пятницу утром в аэропорту Санкт-Петербурга задержали или отменили более 25 рейсов. Это видно на онлайн-табло Пулкова.

Задержаны вылеты в Сочи, Краснодар, Владикавказ, Калининград, Салехард, Сыктывкар, Нарьян-Мар, Архангельск, Ставрополь, Краснодар, Минеральные Воды, Грозный, Самарканд, Махачкалу, Нижнекамск. Также задержали два рейса в Самару, три — в Казань и четыре в Москву. Отменили самолет в Стамбул.

На протяжении всей ночи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в телеграм-канале сообщал об уничтожении вражеских БПЛА. Утром он написал, что над регионом сбили 45 дронов. Ладожский мост не пострадал, однако его временно перекрыли — с переправы работали мобильные огневые группы. Также глава региона отметил, что в ближайшее время ожидают отбой воздушной опасности.