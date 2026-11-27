Из-за атаки беспилотников в Ленинградской области пришлось временно перекрыть Ладожский мост через реку Неву. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале .

«Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт — с него работали мобильные огневые группы», — уточнил чиновник.

Он добавил, что в ближайшее время ожидает отбой воздушной опасности. Всего за минувшую ночь над областью сбили 45 украинских беспилотников.

Накануне Ставропольский край атаковали 88 вражеских БПЛА, налет продолжался около трех часов. Обломки сбитых беспилотников упали в районе энергетических и производственных объектов Невинномыска, повредили здания школы и филиала университета.

Учеников и студентов перевели на дистанционный режим.