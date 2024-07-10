Залужный приступил к работе послом Украины в Британии

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«В среду (10 июля — прим. ред.) у Залужного был первый рабочий день в Лондоне», — отметили авторы сообщения.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала заявление на Залужного в Службу безопасности Украины и в Государственное бюро расследований. По ее словам, это решение вызвано критической ситуацией в руководстве ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Залужного послом в Великобритании 9 мая. Согласно дипломатическому протоколу, приступить к своим обязанностям бывший военный сможет только после вручения верительных грамот британскому королю.