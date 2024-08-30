Воздушные силы Украины временно возглавил генерал-лейтенант Кривоножко

Уволенного после скандала Николая Олещука на посту командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины заменил генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Главком армии Александр Сырский назначил его временно исполняющим обязанности, сообщил Генштаб .

«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич <…> допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины», — уточнила пресс-служба.

До нового назначения Кривоножко возглавлял воздушное командование «Центр». Президент Украины Владимир Зеленский уволил его предшественника после скандала с крушением истребителя F-16, которое, по одной из версий, произошло из-за удара собственных зенитчиков.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что причиной ЧП стали проблемы координации действий подразделений.