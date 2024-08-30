Решение Зеленского об отставке Олещука напомнило тактику Гитлера в 1945 году

«Если мы вспомним зиму 1945 года, Адольф Гитлер менял своих маршалов и фельдмаршалов, пытаясь изменить ситуацию на фронте. Но кого бы ни поставил Зеленский, общая ситуация от этого не изменится», — сказал он.

По мнению Борзенко, для России не имеет значение, кто заменит Николая Олещука на этом посту.

Собеседник 360.ru объяснил, что у ВСУ фактически нет авиации — лишь ограниченное количество истребителей F-16, эффект от применения которых пока трудно оценить.

«Мы помним, что Зеленский тасовал „колоду карт“ своих командующих. Что стало причиной [отставки], неизвестно, но я думаю, ситуация со сбитым F-16, потеря первого самолета, на который возлагались такие надежды. <…> Кого бы он ни назначил на Воздушные силы ВСУ, это ничего не изменит», — резюмировал Борзенко.

Зеленский подписал указ об отставке Олещука 30 августа. Главком ВСУ Александр Сырский назначил временно исполняющим обязанности командующего ВС ВСУ Анатолия Кривоножко.