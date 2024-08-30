Решение Зеленского об отставке Олещука напомнило тактику Гитлера в 1945 году
Борзенко: увольнение Олещука из ВС ВСУ не изменит ситуацию в зоне спецоперации
Президент Владимир Зеленский сменил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко заявил 360.ru, что кадровые перестановки не изменят ситуацию на поле боя.
«Если мы вспомним зиму 1945 года, Адольф Гитлер менял своих маршалов и фельдмаршалов, пытаясь изменить ситуацию на фронте. Но кого бы ни поставил Зеленский, общая ситуация от этого не изменится», — сказал он.
По мнению Борзенко, для России не имеет значение, кто заменит Николая Олещука на этом посту.
Собеседник 360.ru объяснил, что у ВСУ фактически нет авиации — лишь ограниченное количество истребителей F-16, эффект от применения которых пока трудно оценить.
«Мы помним, что Зеленский тасовал „колоду карт“ своих командующих. Что стало причиной [отставки], неизвестно, но я думаю, ситуация со сбитым F-16, потеря первого самолета, на который возлагались такие надежды. <…> Кого бы он ни назначил на Воздушные силы ВСУ, это ничего не изменит», — резюмировал Борзенко.
Зеленский подписал указ об отставке Олещука 30 августа. Главком ВСУ Александр Сырский назначил временно исполняющим обязанности командующего ВС ВСУ Анатолия Кривоножко.