Утром в России сбили 22 украинских беспилотника

МО: силы ПВО утром сбили 22 БПЛА, в том числе 13 дронов в Курской области

Утром 6 августа системы ПВО сработали в Курской и Белгородской областях. Военные обезвредили 22 беспилотника, сообщило Минобороны России .

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области», — объявила пресс-служба.

По подсчетам Минобороны, ночью удалось сбить 12 беспилотников. Из них 11 дронов в Курской области, один — в Белгородской.

Власти Курской области сообщали о трех беспилотниках, сбитых ночью, и 23 — утром. Два дрона уничтожили в Брянской области. Белгородскую область атаковали не только дронами, но и обстреляли. В селе Ясные Зори загорелись гараж и несколько машин, получили повреждения жилые дома.

Кроме того, украинские военные обстреляли курский город Суджа, сообщил RT. Пострадали пять жителей.