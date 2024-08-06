Количество сбитых в Курской области беспилотников увеличилось почти вдвое

Смирнов: силы ПВО в Курской области сбили 26 украинских БПЛА

Фото: РИА «Новости»

К утру в Курской области сбили еще 12 дронов. Общее количество уничтоженных 6 августа БПЛА достигло 26 штук, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолетного типа», — сказал он.

Смирнов призвал жителей не подходить и не прикасаться к обломкам, так как они могут оставаться опасными. Он посоветовал в случае обнаружения дронов обращаться в экстренные службы.

Ночью силы ПВО уничтожили в Курской области три дрона, утром — 11 беспилотников. Еще два летательных аппарата обезвредили в Брянской области. Украинские военные обстреляли город Суджа, ранив пять человек и повредив несколько домов. В белгородском селе Ясные Зори во время атаки Вооруженных сил Украины загорелись несколько машин и гараж.

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