Более 10 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над двумя регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 12 беспилотников над двумя российским регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

Ночью украинские боевики пытались атаковать российские регионы беспилотниками самолетного типа. Системы ПВО предотвратили попытки ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов, над регионом сбили еще 12 дронов. Общее число ликвидированных беспилотников к утру 6 августа достигло 26 штук. Губернатор Курской области призвал горожан не брать обломки в руки и не подходить к ним близко, так как они представляют опасность.

Также Смирнов сообщил об ударе украинских боевиков по городу Суджа. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.