Реактивные БПЛА самолетного типа засекли в Брянской области
Богомаз: силы ПВО сбили два реактивных БПЛА в Брянской области
В Брянской области уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа. Жители не пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА и поблагодарил военных за ее отражение. Богомаз сказал о двух сбитых над Брянской областью дронах.
«Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — сообщил он.
По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушений в месте падения БПЛА тоже не зафиксировали.
В Курской области сбили 14 БПЛА самолетного типа. Из них три уничтожили ночью, остальные — рано утром.