Реактивные БПЛА самолетного типа засекли в Брянской области

Богомаз: силы ПВО сбили два реактивных БПЛА в Брянской области

Фото: РИА «Новости»

В Брянской области уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа. Жители не пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА и поблагодарил военных за ее отражение. Богомаз сказал о двух сбитых над Брянской областью дронах.

«Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — сообщил он.

По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушений в месте падения БПЛА тоже не зафиксировали.

В Курской области сбили 14 БПЛА самолетного типа. Из них три уничтожили ночью, остальные — рано утром.

Убийцы спроса. Почему жилье в России не будет падать в цене

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте