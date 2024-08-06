Реактивные БПЛА самолетного типа засекли в Брянской области

В Брянской области уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа. Жители не пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он сообщил, что военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА и поблагодарил военных за ее отражение. Богомаз сказал о двух сбитых над Брянской областью дронах.

«Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — сообщил он.

По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушений в месте падения БПЛА тоже не зафиксировали.

В Курской области сбили 14 БПЛА самолетного типа. Из них три уничтожили ночью, остальные — рано утром.