Несколько автомобилей загорелись в селе Ясные Зори после атаки БПЛА

Украинские военные обстреляли и атаковали дронами село Ясные Зори в Белгородском районе. Загорелись гараж и несколько автомобилей. Жилые дома получили повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его информации, в трех квартирах одного многоквартирного дома разбились окна, осколки повредили частный дом и восемь машин. Гладков добавил, что один снаряд попал прямиком в автомобиль и посек частный дом. Легковушка полностью сгорела.

«После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены», — сообщил он.

В Брянской области сбили два реактивных беспилотника самолетного типа. В Курской области система ПВО сработала несколько раз, военные уничтожили 26 дронов.