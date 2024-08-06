Несколько автомобилей загорелись в селе Ясные Зори после атаки БПЛА
Гладков: ВСУ атаковали село Ясные Зори, загорелись гараж и несколько автомобилей
Украинские военные обстреляли и атаковали дронами село Ясные Зори в Белгородском районе. Загорелись гараж и несколько автомобилей. Жилые дома получили повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его информации, в трех квартирах одного многоквартирного дома разбились окна, осколки повредили частный дом и восемь машин. Гладков добавил, что один снаряд попал прямиком в автомобиль и посек частный дом. Легковушка полностью сгорела.
«После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены», — сообщил он.
В Брянской области сбили два реактивных беспилотника самолетного типа. В Курской области система ПВО сработала несколько раз, военные уничтожили 26 дронов.