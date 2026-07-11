Успешные удары подтвердили способность ВС РФ поражать любые цели на всей Украине

Ночные удары по киевским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре Одесской области подтвердили, что Вооруженные силы России способны поражать цели в любой точке Украины. Об этом заявили в Минобороны .

В ночь на субботу российские военные применили высокоточное оружие большой дальности наземного базирования против заводов в Киеве, где производили и хранили беспилотники средней и большой дальности.

Одновременно высокоточными ракетами воздушного базирования и ударными дронами атаковали порты в Одессе, Черноморске и Измаиле, через которые шли поставки военных грузов и топлива для ВСУ.

«Успешные удары <… > подтвердили возможности Вооруженных сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины», — подчеркнули в ведомстве.

Также бойцы ВС России атаковали предприятие, которое собирало беспилотники для ВСУ под прикрытием мебельного цеха.