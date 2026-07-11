Преодолевают любые ПРО и ПВО: как ВС России уничтожают объекты ВСУ

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли групповые удары по военным объектам на Украине. Подробности массированной атаки — в материале 360.ru.

предприятие ЧАО «Фанплит» — осуществляет сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов «Файер Пойнт — 2» с дальностью полета до 200 километров, а также сборку и хранение комплектующих для оснащения их боевых частей. Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы.

промышленное предприятие «Аэродрон» — специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери»;

Армия атаковала цели в Киеве, Одессе, Черноморске и Измаиле.

Российские военные высокоточным оружием большой дальности наземного базирования ударили по предприятиям украинской военной промышленности, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

порт «Измаил» (государственное предприятие «Измаильский морской торговый порт») — является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на реке Дунай. В ходе удара поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

порт «Южный» (государственное предприятие «порт Южный») — обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ. В ходе удара поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ;

порт «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт Черноморск») — обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины, является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ. В ходе удара поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения;

ВС России при нанесении ударов преодолевают любые ПРО и ПВО противника и таким образом могут атаковать любые объекты как в Киеве, так и на всей территории Украины.

Реакция Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил, что ВС России атаковали столицу баллистикой и призвал население спрятаться в укрытиях.

«В Дарницком горит трансформаторная подстанция», — написал он.

Также он сообщил о пожарах в нежилых постройках. На места выехали экстренные службы.

По данным издания «Страна.ua», украинские средства ПВО не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты «Искандер-М» в небе над Киевом.