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Преодолевают любые ПРО и ПВО: как ВС России уничтожают объекты ВСУ

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли групповые удары по военным объектам на Украине. Подробности массированной атаки — в материале 360.ru.

Какие цели поразили ВС России на Украине ночью 11 июля

Российские военные высокоточным оружием большой дальности наземного базирования ударили по предприятиям украинской военной промышленности, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Армия атаковала цели в Киеве, Одессе, Черноморске и Измаиле.

В Киеве ВС России поразили:

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Одесской области:

Nina Liashonok/Keystone Press Agency
Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

ВС России при нанесении ударов преодолевают любые ПРО и ПВО противника и таким образом могут атаковать любые объекты как в Киеве, так и на всей территории Украины.

Реакция Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил, что ВС России атаковали столицу баллистикой и призвал население спрятаться в укрытиях.

«В Дарницком горит трансформаторная подстанция», — написал он.

Также он сообщил о пожарах в нежилых постройках. На места выехали экстренные службы.

По данным издания «Страна.ua», украинские средства ПВО не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты «Искандер-М» в небе над Киевом.