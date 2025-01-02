Российские военные при помощи FPV-дронов поразили в Харьковской области две машины противника. Пресс-служба Минобороны показала уничтожение техники.

Две машины Вооруженных сил Украины на проселочной дороге засекли военнослужащие группировки войск «Север». Операторы направили на технику противника FPV-дроны. Аппараты выследили цели и успешно атаковали.

Подразделения Вооруженных сил России значительно продвинулись в боях за ДНР. Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что они взяли большое количество населенных пунктов практически без боя благодаря новой тактике и отсутствию оборонительных сооружений. Из последних достижений — зачистка промзоны Курахова и села Шевченко, освобождение Новотроицкого, Новооленовки, Тернов, Гиганта, Анновки и микрорайона в Часовом Яре.