Российские военные при помощи FPV-дронов поразили в Харьковской области две машины противника. Пресс-служба Минобороны показала уничтожение техники.
Две машины Вооруженных сил Украины на проселочной дороге засекли военнослужащие группировки войск «Север». Операторы направили на технику противника FPV-дроны. Аппараты выследили цели и успешно атаковали.
Подразделения Вооруженных сил России значительно продвинулись в боях за ДНР. Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что они взяли большое количество населенных пунктов практически без боя благодаря новой тактике и отсутствию оборонительных сооружений. Из последних достижений — зачистка промзоны Курахова и села Шевченко, освобождение Новотроицкого, Новооленовки, Тернов, Гиганта, Анновки и микрорайона в Часовом Яре.
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