Еще один микрорайон в Часовом Яре перешел под контроль России

Микрорайон Северный в Часовом Яре перешел под контроль России. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что [город] все-таки освобождается», — рассказал он.

Месяц назад источник в российских силовых структурах сообщил, что командование ВСУ перебросило в город резервные подразделения из элитных частей, чтобы удержать населенный пункт.

А чуть раньше подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в Часов Яр прибыли подразделения «Азова»*. По его мнению, они нужны для устрашения украинских военных и карательных акций в ВСУ, чтобы российская армия не смогла прорвать оборонительные рубежи.

* Запрещенная в России террористическая организация.