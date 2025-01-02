Российские военные в новогоднюю ночь провели масштабную зачистку промышленной зоны в Курахове от ВСУ, которую взяли ее под контроль 31 декабря. Об этом РИА «Новости» рассказал командир 5-й бригады 51-й армии ВС России.

«Тридцать первого декабря в 15:30 (16:30 по московскому времени) в Курахове были захвачены ТЭЦ и два последующих за ней завода, составляющие кураховскую промзону. Всю новогоднюю ночь шла зачистка промзоны», — рассказал он.

До этого военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik объяснил, чем обернется для Киева потеря Курахова.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ в утренней оперативной сводке сообщила, что подразделения Южной группировки войск заняли выгодные рубежи в районах Курахова, Часова Яра и Дальнего.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС РФ приступили к зачистке села Шевченко на западе ДНР.