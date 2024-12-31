Российские военные за 2024 год освободили в зоне проведения спецоперации и в Курской области 214 населенных пунктов. Такое число привело РИА «Новости» на основе данных Минобороны РФ.

Самыми значимыми успехами ВС России стало взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Кроме того, российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Именно здесь проходили самые ожесточенные бои во время так называемого контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

В статье также отметили, что больше всего населенных пунктов освободили в Донецкой Народной Республике (157). Также сентябрь назвали самым успешным месяцем года по числу освобожденных населенных пунктов (36). Также значительные успехи ВС РФ ждали в декабре — освобождено более 30 населенных пунктов.

Во вторник, 31 декабря, российские военные освободили в Курской области села Агроном и Черкасская Конопелька. Также сообщалось о серьезном продвижении ВС России в городе Курахово в ДНР. Потери ВСУ с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, писало RT.