Бутусов: ВСУ сдали ключевые города ДНР без боя после смены ВС РФ тактики на СВО

Российские военные стали активно продвигаться, освободив ряд населенных пунктов в ДНР практически без боя благодаря своей тактике и отсутствию обороны у ВСУ. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, сообщило РИА «Новости» .

Он проанализировал ход боевых действий в 2024 году, отметив, что российским войскам удалось занять значительное количество населенных пунктов практически без боя. Украинские боевики даже не пытались оборонять последние.

Бутусов считает, что виной всему отсутствие оборонительных линий на многих участках линии боевого соприкосновения.

«Фактически эти города (Новогродовка и Селидово — прим. ред.) к обороне не готовились и фланги этих мест не были прикрыты оборонительными линиями», — подчеркнул журналист.

Проблем доставила и новая тактика российской армии, подразделения которой избегают уличных боев, предпочитая обходить города и окружать гарнизоны.

Ранее командир 5-й бригады 51-й армии ВС РФ сообщил, что российские военные в новогоднюю ночь зачистили промзону в Курахово, взятую под контроль днем 31 декабря.