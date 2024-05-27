Российские военные сбили самолет украинской армии в Волчанском районе. Об этом РИА «Новости» рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Нам поступает информация о том, что над Харьковской областью силами российской армии был сбит самолет. Сообщается, что это произошло в районе Волчанского района», — сказал Ганчев.
До этого появлялась информация, что российские войска уничтожили самолет МиГ-29 у южной окраины Волчанска. Три ракеты комплекса С-400 выпустили с территории Белгородской области.
Ранее более 70 украинских солдат сдались в плен ВС России под Харьковом. Как отметил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, украинский конфликт перешел на новый уровень.
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