Российские войска уничтожили самолет МиГ-29 у южной окраины Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Источник заявил журналистам, что три ракеты комплекса С-400 выпустили с территории Белгородской области. Они поразили МиГ-29 к югу от Волчанска. По информации канала, 26 мая у города заметили бывший словацкий МиГ-29AS. Его оборудовали бомбами GBU-39B SDB.

Словакия в нарушение международных обязательств перед Россией в 2023 году передала Украине истребители МиГ-29. Аналогичную поставку сделала Польша. Однако многие самолеты оказались неисправными, перед отправкой их готовили к списанию.

В общей сложности с начала спецоперации российские подразделения уничтожили 603 украинских самолета, 24,7 тысячи беспилотников и 274 вертолета. Минобороны сообщило, что за сутки силы ПВО сбили 44 БПЛА, шесть французских управляемых авиабомб Hammer, 14 американских реактивных снарядов HIMARS и «Ольха». Группировка «Запад» освободила Ивановку.