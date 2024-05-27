Выпущенные из Белгородской области ракеты сбили самолет ВСУ над Волчанском

Mash: система С-400 из Белгородской области сбила МиГ-29 ВСУ над Волчанском

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com
Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские войска уничтожили самолет МиГ-29 у южной окраины Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Источник заявил журналистам, что три ракеты комплекса С-400 выпустили с территории Белгородской области. Они поразили МиГ-29 к югу от Волчанска. По информации канала, 26 мая у города заметили бывший словацкий МиГ-29AS. Его оборудовали бомбами GBU-39B SDB.

Словакия в нарушение международных обязательств перед Россией в 2023 году передала Украине истребители МиГ-29. Аналогичную поставку сделала Польша. Однако многие самолеты оказались неисправными, перед отправкой их готовили к списанию.

В общей сложности с начала спецоперации российские подразделения уничтожили 603 украинских самолета, 24,7 тысячи беспилотников и 274 вертолета. Минобороны сообщило, что за сутки силы ПВО сбили 44 БПЛА, шесть французских управляемых авиабомб Hammer, 14 американских реактивных снарядов HIMARS и «Ольха». Группировка «Запад» освободила Ивановку.

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