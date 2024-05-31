Украинский дрон уничтожили над Белгородской областью
МО: беспилотник ВСУ ликвидировали над Белгородской областью
Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью 31 мая около 07:40. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — передали в оборонном ведомстве.
Дрон украинской армии уничтожили российские системы противовоздушной обороны.
Накануне, 30 мая, ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область дронами. Один из беспилотников ударил по пассажирской «Газели», погиб один человек, пострадали девять. Еще несколько человек получили ранения и контузии при атаке украинских боевиков по жилому дому и заправке.