ВСУ дважды атаковали дронами-камикадзе заправку под Белгородом, пострадал мужчина

Гладков: после атаки АЗС в селе Замостье пострадал мирный житель

Украинские боевики дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе в селе Замостье Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале . Пострадал мужчина, повреждены здание АЗС и заправочная колонка.

«В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей», — сообщил глава региона.

На АЗС выбило стекла, повредило навес и фасад. Осколки посекли легковушку и трактор. Во время второй атаки удар пришелся по заправочной колонке. Обошлось без возгорания.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Боевики ударили по жилому дому, пострадала женщина. Местная жительница подучила осколочное ранение височной области.