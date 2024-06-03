Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — заявили в пресс-службе.

В воскресенье ВСУ нанесли удар по ряду населенных пунктов в ДНР, ранения получили восемь человек, отмечал глава республики Денис Пушилин.

Также днем ранее беспилотники националистов атаковали автозаправочную станцию в Грайворонском городском округе, взрывы повредили один автомобиль, автозаправочную колонку и входную группу здания заправки. Еще один дрон взорвался рядом с частным жилым домовладением.

До этого над территорией региона ликвидировали два беспилотника. В ночь на воскресенье в области отбили атаку еще одного украинского БПЛА.