Два дрона ВСУ атаковали автозаправку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины снова атаковали Грайворонский городской округ. Два дрона-камикадзе ударили по АЗС в селе Головчино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки, осколками посечены автозаправочная колонка и один автомобиль», — сообщил глава региона.

Сотрудники АЗС не пострадали, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком.

Еще один беспилотник упал и взорвался у частного жилого домовладения. В здании выбило окна и посекло забор. На месте падения дрона загорелась сухая трава, огонь потушили силами добровольной дружины.

В селе Безымено БПЛА сбросил взрывное устройство на припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль. У машины пробило крышу.

До этого в Белгородской области ликвидировали два беспилотника. В ночь на 2 июня в регионе отразили атаку еще одного украинского БПЛА.