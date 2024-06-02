Еще два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны .

Попытку террористической атаки зафиксировали около 16:00. ВСУ традиционно применили летательные аппараты самолетного типа.

Еще один украинский дрон в Белгородской области ликвидировали в 06:50. Утром 2 июня власти региона также информировали о том, что система ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Никто не пострадал, но фиксировались повреждения частных жилых домовладений, автомобилей и линии электропередачи.

В ночь на воскресенье удалось отразить атаку трех беспилотников ВСУ, один из которых сбили также над Белгородской областью, два других — над Курской областью и акваторией Азовского моря.