Восемь жителей ДНР пострадали при атаке ВСУ

Пушилин: восемь мирных жителей пострадали при обстреле ДНР со стороны ВСУ

Восемь человек пострадали в Донецкой Народной Республике при атаках ВСУ на регион. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«Восемь мирных жителей республики пострадали сегодня вследствие украинской агрессии на территории региона», — написал он.

Женщина и мужчина 1934 и 1978 годов рождения получили ранения в селе Макеевка. Женщина 1933 года рождения пострадала от ударов в Пантелеймоновке. Также трое рабочих ранены в Мариуполе — мужчины 1975, 1988 и 1995 годов рождения.

Еще две сотрудницы Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур» получили ранения от ударов украинских войск. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Со стороны ВФУ зафиксировано 24 обстрела, выпущено 53 боеприпаса. Противник применил реактивную артиллерию (HIMARS), ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА», — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил о смерти пяти человек при обстреле республики. Он рассказал, что за сутки ВСУ атаковали регион 22 раза.