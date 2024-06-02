Украинский дрон сбили над Азовским морем

Три беспилотника российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщили пресс-службе Минобороны страны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА», — передали в оборонном ведомстве.
Еще один дрон ликвидировали над Азовским морем.
Ранее система ПВО сбила несколько воздушный целей под Белгородом. В городе осколком пробило багажник одной машины. В селе Севрюково повреждения получили пять частных жилых домов, линия электропередачи.
Накануне вечером украинский дрон ликвидировали над Курской областью. Украинские боевики регулярно обстреливают российские территории.
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