Украинский дрон сбили над Азовским морем

МО: три беспилотника уничтожили над территорией России

Фото: РИА «Новости»

Три беспилотника российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщили пресс-службе Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА», — передали в оборонном ведомстве.

Еще один дрон ликвидировали над Азовским морем.

Ранее система ПВО сбила несколько воздушный целей под Белгородом. В городе осколком пробило багажник одной машины. В селе Севрюково повреждения получили пять частных жилых домов, линия электропередачи.

Накануне вечером украинский дрон ликвидировали над Курской областью. Украинские боевики регулярно обстреливают российские территории.

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