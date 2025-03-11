Украинский беспилотник полностью разрушил дом в Подольске
Появилось видео полностью разрушенного беспилотником дома в Подмосковье
Украинский беспилотник полностью разрушил жилой дом в деревне Романцево городского округа Подольск. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.
На кадрах можно увидеть обломки от дома. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Силы противовоздушной обороны в течение прошлой ночи ликвидировали 337 дронов над 10 регионами России. В Московской области военные сбили 91 украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы.
В Видном обломки сбитого дрона пробили крышу многоэтажного дома. В кровле появились большие дыры, на месте работают специалисты экстренных служб.
Кроме того, что при падении обломков дронов на территории дистрибьюторского центра «Мираторга» в Домодедове погиб сотрудник агрохолдинга.
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке дронов.