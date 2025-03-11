За ночь силы ПВО уничтожили 337 дронов над 10 регионами России

В ночь на 11 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Данные об этом утром во вторник опубликовало Минобороны.

Из них над Подмосковьем уничтожили 91 БПЛА, 126 дронов — над территорией Курской области, 38 беспилотников — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над Белгородской областью, 22 беспилотных летательных аппарата — над Рязанской областью, 10 дронов — над территорией Калужской области, восемь — над Липецкой областью, восемь — над Орловской областью, шесть БПЛА — над Воронежской областью и три дрона — над территорией Нижегородской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил об одном погибшем при отражении атаки дронов в регионе. Известно, что мужчина работал в компании «Мираторг».