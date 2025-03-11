Обломки дрона повредили крышу многоэтажки в Видном

Пострадавшую после падения БПЛА крышу многоэтажки в Видном сняли на видео

В распоряжении 360.ru появились кадры последствий атаки украинских беспилотников в Видном. Обломки дрона пробили крышу жилого многоэтажного дома.

На видео можно заметить, что в крыше дома дыра радиусом примерно 50 сантиметров. Информация о пострадавших не поступала.

Утром во вторник, 11 марта, средства противовоздушной обороны отразили атаки 69 украинских беспилотников. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате налета дронов погиб один человек и трое пострадали, информация о последствиях уточняется.

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе, указал губернатор.

Позже стало известно, что погибший мужчина был сотрудником компании «Мираторг».