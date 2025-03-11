Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке дронов

Прокуратура Московской области проконтролирует оказание помощи и соблюдение прав граждан, которые пострадали при атаке украинских беспилотников на регион в ночь на 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим», — подчеркнули в ведомстве.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура запустила горячую линию по телефону: +7-916-240-31-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал число пострадавших при атаке дронов ВСУ 11 марта. Медицинская помощь потребовалась как минимум 14 жителям региона, среди них — четырехлетний ребенок.

Один человек погиб. Им оказался 38-летний охранник «Мираторга». Обломки беспилотника обрушились на территорию парковки компании в Домодедове.