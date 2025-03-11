Сегодня 09:50 Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке дронов Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Прокуратура Московской области проконтролирует оказание помощи и соблюдение прав граждан, которые пострадали при атаке украинских беспилотников на регион в ночь на 11 марта. Об этом сообщила
пресс-служба надзорного органа.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим», — подчеркнули в ведомстве.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура запустила горячую линию по телефону: +7-916-240-31-28.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал
число пострадавших при атаке дронов ВСУ 11 марта. Медицинская помощь потребовалась как минимум 14 жителям региона, среди них — четырехлетний ребенок.
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