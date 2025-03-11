При падении обломков БПЛА в Домодедове погиб сотрудник «Мираторга»

Сотрудник дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторга» погиб в результате падения обломков украинского беспилотника в Домодедове в ночь на 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Еще двое сотрудников компании пострадали. Их доставили в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово. В агрохолдинге пообещали оказать семьям погибшего и раненых всю необходимую помощь, в том числе материальную.
По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», во время атаки беспилотников в Подмосковье на территории «Мираторга» начался пожар. Погибший работал охранником.