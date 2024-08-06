Ребенок пострадал при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, пострадали двое взрослых и ребенок

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок. Четырехлетнего мальчика с ушибами ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Пострадала и бабушка ребенка — у нее ушиб лица», — указал глава региона.

Третьего пострадавшего на попутке доставили в Шебекинскую больницу. Гладков сообщил о повреждениях в одном частном доме.

В конце июля от обстрела ВСУ Новой Таволжанки пострадали двое — мать и ее дочь-подросток. Девочку госпитализировали.

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