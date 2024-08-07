Экстренные службы Курской области перевели на усиленный режим работы

Из-за атак украинских боевиков экстренные службы Курской области перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы», — написал он.

Из-за ситуации в приграничных районах медицинские учреждения региона начали пополнять запасы донорской крови. Смирнов уточнил, что ее можно сдать с 10:00 в Курском областном клиническом центре переливания крови. Также будет работать мобильная станция. Она расположится на Красной площади областного центра.

Смирнов призвал местных жителей не оставаться равнодушными. По данным Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ над регионом. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в результате украинской атаки в области пострадали шестеро детей.